Заворушення в Іраку: міноборони спростувало перехід військових на бік протестувальників

Міністерство оборони Іраку спростувало у понеділок повідомлення про перехід частини військових на бік протестувальників.

В Іраці тривають масові заворушення



Про це повідомило AlAwsat.

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Раніше в соцмережах з’явилися повідомлення, що військовий піхотний підрозділ дезертував та приєднався до протестувальників у Багдаді.

«Сили безпеки зобов’язані захищати протестувальників і державну та приватну власність», – сказано в заяві міноборони.

Напруженість в Іраку зросла після того, як проіранська координаційна структура оголосила, що у понеділок вдень вона проведе акцію протесту біля сильно укріпленої зеленої зони Багдаду.

Ірак поринув у політичний хаос після того, як прихильники священнослужителя Муктади ас-Садра штурмували парламент, також у зеленій зоні, на знак протесту проти вибору Координаційною структурою нового прем’єр-міністра. З того часу вони оголосили про безстроковий сидячий страйк у цьому районі.

Напруженість у країні почала наростати з жовтневих парламентських виборів, внаслідок яких рух Садра став найбільшим блоком з 74 з 329 місць у парламенті, а частка фракцій, що підтримуються офіційним Іраном, впала до 17 з попередніх 48.

Не зумівши скасувати результат у судах, підтримувані Іраном фракції розпочали блокування зусиль Садра щодо формування уряду, який включав би його курдських і суннітських арабських союзників, але виключав групи, які він назвав корумпованими або лояльними до Тегерану.

Тэги: Ирак, Ірак