Пелосі може схитрувати для візиту на Тайвань: Китай зробив останнє попередження

Літак зі спікером палати представників США Ненсі Пелосі може сісти в аеропорту Тайваню під приводом поломки або дозаправки.

Літак Пелосі може призелитися на Тайвані під приводом поломки



Про це 31 липня написала китайська газета Global Times.

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«Як і раніше можливо, що Пелосі захоче зробити ризикований і небезпечний крок, спробувавши приземлитися на Тайвані під приводом поломки літака або дозаправки», – сказано в матеріалі.

Видання зазначило, що у цьому випадку літак Народно-визвольної армії (НОАК) може забезпечити захист літака конгресвумен та дозволити йому приземлитися в аеропортах китайського міста Санша, провінції Хайнань у Південно-Китайському морі чи інших аеропортах Китаю.

Однак, незалежно від того, що станеться, Китай перебуватиме в стані підвищеної готовності, щоб бути повністю готовим до можливого військового конфлікту, наголошується в публікації.

Крім того, як повідомило Reuters, Китай заявив у понеділок 1 серпня, що його військові «не сидітимуть склавши руки», якщо Пелосі відвідає Тайвань.

Останнє попередження озвучили під час регулярного брифінгу міністерства закордонних справ Китаю.

Прес-секретар Чжао Ліцзянь також заявив, що через статус Пелосі як «посадової особи № 3 в уряді США» візит на Тайвань, який Китай називає своїм, «призведе до кричучих політичних наслідків».

Тэги: Китай, тайвань