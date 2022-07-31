У Росії вигадали показувати голлівудські фільми як «закордонні відеоматеріали»

Російська мережа кінотеатрів «Сінема парк» та «Формула кіно» розпочала покази «кінопродуктів», які включають російський фільм та «закордонні відеоматеріали».

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Як повідомляє РИА Новости, у перший сеанс покажуть російський мультфільм «Кощєй. Початок» та «Міньйони: Грювітація» голлівудської студії Universal. Сеанс триватиме загалом 4 години.

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Гендиректор мережі Васясін пояснив, що голлівудський контент показує «як відеоматеріали, які не вимагають прокатного посвідчення».

«Ми не досягали домовленостей (з голлівудськими студіями), якщо вони повернуться – ми готові розплатитися», – сказав він.

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