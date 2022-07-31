Главная » Світ » Суспільство
11:54 01 Августа 2022 0 Комментарии
У Росії вигадали показувати голлівудські фільми як «закордонні відеоматеріали»
Російська мережа кінотеатрів «Сінема парк» та «Формула кіно» розпочала покази «кінопродуктів», які включають російський фільм та «закордонні відеоматеріали».
В Росії вигадали нову піратьску схему показу іноземних фільмів
Як повідомляє РИА Новости, у перший сеанс покажуть російський мультфільм «Кощєй. Початок» та «Міньйони: Грювітація» голлівудської студії Universal. Сеанс триватиме загалом 4 години.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Гендиректор мережі Васясін пояснив, що голлівудський контент показує «як відеоматеріали, які не вимагають прокатного посвідчення».
«Ми не досягали домовленостей (з голлівудськими студіями), якщо вони повернуться – ми готові розплатитися», – сказав він.
Тэги: Россия, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Росії вже нема де лікувати поранених: їх доправляють до Білорусі
29.07.2022 08:51