США перекидають до Тайваню додаткові сили на тлі можливого візиту Пелосі

Збройні сили США переміщують додаткові сили, включаючи авіаносці та великі літаки, ближче до Тайваню перед очікуваним, але непідтвердженим візитом на острів спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

США спрямовують додатковы сили до Тайваню



Про це повідомило Nikei Asia.

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Видання зазначило, що американські військові спочатку були проти візиту спікера, але тепер планують створити буферну зону для літака Пелосі на випадок, якщо вона вирішить здійснити суперечливу зупинку на Тайвані.

Військово-морські засоби США в регіоні включають авіаносець USS Ronald Reagan, який повернувся в Південно-Китайське море після того, як минулого тижня зайшов у порт Сінгапуру, десантний корабель USS Tripoli, який знаходиться поблизу Окінави, і десантний корабель USS America, який направлено до японського Сасебо.

Далі в Тихому океані є авіаносець USS Abraham Lincoln, десантний вертолітний док USS Essex і 36 інших військових кораблів, а також три підводні човни, що перебувають на Гаваях і беруть участь у навчаннях Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC), які завершаться в четвер.

Тим часом веб-сайти відстеження польотів показують, що два HC-130J Combat King II — транспортно-рятувальні літаки для евакуації особового складу ВПС США — прибули на Окінаву з Анкоріджа. Їх супроводжували кілька літаків-заправників у повітрі KC-135 Stratotanker.

Тэги: США, Китай, тайвань