У Росії на Avito почали продавати медалі «За визволення Маріуполя»

На російському онлайн-сервісі безкоштовних оголошень Avito почали продавати медалі «За визволення Маріуполя».

Медаль «За визволення Маріуполя» коштує від 500 рублів



На це звернуло увагу видання МО. Ціна за медаль разом із посвідченням до неї починається від 500 рублів.

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Медаль «За визволення Маріуполя» започаткована 26 квітня 2022 року указом ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна. На реверсі нагороди вказано дату звільнення – 21 квітня 2022 року. Вона збігається з датою наказу президента РФ Володимира Путіна про відміну штурму заводу «Азовсталь».

На той час на території головного металургійного підприємства міста ще тримали оборону близько трьох тисяч бійців полку «Азов» та ЗСУ. Остаточно захисники «Азовсталі» здалися в полон лише у середині травня.

Незважаючи на це, перші відзнаки були вручені вже 3 травня. Нагороди з рук Пушиліна та секретаря генради «Єдиної Росії» Андрія Турчака отримали 93 бійці “народної міліції ДНР”.

Дизайн нових медалей точно повторює стиль радянських нагород часів Другої світової, які вручалися за визволення міст СРСР та Європи, що були під нацистською окупацією.