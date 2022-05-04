04.05.2022 17:58
Главная » Світ » Політика
14:13 01 Августа 2022 151 Комментарии
Президент Болгарії розпустив парламент та оголосив дострокові вибори
Президент Болгарії Румен Радєв оголосив дострокові парламентські вибори та призначив технічний уряд.
Позачергові парламентські вибори в Болгарії відбудуться 2 жовтня
Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Його очолив Гилиб Донєв, який обіймав посаду секретаря в адміністрації глави держави.
Дострокові парламентські вибори відбудуться 2 жовтня.
Тэги: Болгария, Болгарія
Loading...