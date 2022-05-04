Президент Болгарії розпустив парламент та оголосив дострокові вибори

Президент Болгарії Румен Радєв оголосив дострокові парламентські вибори та призначив технічний уряд.

Позачергові парламентські вибори в Болгарії відбудуться 2 жовтня



Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ.

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Його очолив Гилиб Донєв, який обіймав посаду секретаря в адміністрації глави держави.

Дострокові парламентські вибори відбудуться 2 жовтня.

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