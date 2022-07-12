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15:29 01 Августа 2022 Просмотров 455   КомментариевКомментарии

У Москві п’яний божевільний затопив найбільший православний храм Росії

У ніч на 29 липня п’яний чоловік пробрався до храму Христа Спасителя в Москві, розмотав пожежні рукави, увімкнув воду і затопив два підземні поверхи храму.

П'яний залив храм з пожежних рукавів

Про це повідомив Telegram-канал Mash.

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Зловмисником виявився 40-річний Олексій Ратніков. Він уночі розбив вікно цокольного поверху та заліз до храму. Там пройшов у подвір’ї, розмотав пожежні рукави та відкрив воду. Внаслідок події повністю затопило адміністрацію та бібліотеку.

Коли Олексій спробував піти, на виході із храму його затримала охорона. Під час розмови з чопівцями Ратніков не зміг пояснити, навіщо заліз у храм, заявив, що його туди просто «хтось послав».

Пізніше чоловіка доправили до відділу поліції. Там з’ясувалося, що Ратніков був неодноразово судимий та проходив примусове лікування.

Складено протокол про дрібне хуліганство, але може бути порушена й кримінальна справа про вандалізм.

Тэги: Москва
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