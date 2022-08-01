Пелосі завтра відвідає Тайвань: з’явилися подробиці

Очікується, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого туру по Азії, незважаючи на попередження чиновників адміністрації Байдена, які стурбовані реакцією Китаю на такий візит.

Пелосі заночує на Тайвані



Про це повідомило CNN.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Тайванський чиновник повідомив, що ймовірно Пелосі залишиться на Тайвані на ніч.

Американський чиновник додав, що представники Міністерства оборони цілодобово працюють над моніторингом будь-яких переміщень китайців у регіоні та забезпечують план її безпеки.

У свою чергу тайванський інформаційний портал ETToday повідомив, що Пелосі може прилетіти на Тайвань увечері 2 серпня

За інформацією порталу, очікується, що політикиня на чолі делегації приблизно з 20 осіб має приземлитися в аеропорту Суншань у Тайбеї близько 22:30 за місцевим часом (17:30 за київським часом).

Спікер проведе ніч у готелі Grand Hyatt, а 3 липня вранці відвідає Законодавчий парламент Тайваню, де зустрінеться із високопоставленими урядовцями.

Того ж дня близько полудня Пелосі сяде в літак і залишить острів, швидко завершивши свій візит до Тайваню.

Нагадаємо, що під час чергового брифінгу в міністерстві закордонних справ у понеділок Китай попередив про «кричущі політичні наслідки» візиту Пелосі на самоврядний острів, який Китай вважає частиною своєї території.

Також Пекін наголосив, що його військові «не будуть сидіти склавши руки», якщо Пекін відчуває, що його «суверенітет і територіальна цілісність» знаходяться під загрозою.

Тэги: США, Китай, тайвань