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20:05 01 Августа 2022 155 Комментарии
Кім Чен Ин готується до нового ядерного випробування
Північна Корея готується провести нове ядерне випробування.
Північна Корея залякує світ ядерною зброєю
Як повідомило Reuters, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, де відбувається конференція країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
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Звертаючись до присутніх, Блінкен зазначив, що поки йде конференція, Пхеньян готується провести своє сьоме ядерне випробування.
Нагадаємо, 28 липня південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на лідера країни Кім Чен Ина запевнило, що КНДР повністю готова до будь-яких військових зіткнень із США.
Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, Кім Чен Ин, Североная Корея, Північна Корея
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