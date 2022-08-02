Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди»
Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі внаслідок удару безпілотника.
Як повідомило CNN, про це заявив президент Джо Байден у понеділок у своєму виступі з Білого дому.
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«Я санкціонував точний удар, який видалить його з поля бою раз і назавжди», – сказав Байден.
Завахірі, якому щойно виповнився 71 рік, залишався видимим міжнародним символом групи через 11 років після того, як США вбили Усаму бен Ладена.
За словами Байдена, Завахірі ховався у центрі Кабула, де перебував зі своєю родиною. По лідеру терористів було завдано «точного індивідуального авіаудару» з використанням двох ракет Hellfire о 21:48 за східним часом у суботу.
«Тепер справедливість перемогла, і цього лідера терористів більше немає. Людям у всьому світі більше не потрібно боятися злісного та рішучого вбивці», – сказав Байден.
За словами американського чиновника, високопоставлені таліби Хаккані знали про присутність Завахірі в цьому районі, що є «явним порушенням Дохинської угоди», і навіть зробили кроки, щоб приховати його присутність після успішного удару, обмеживши доступ до будинку та швидко переселивши членів його родини. США не попередили представників талібів перед суботнім ударом.