НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
06:19 02 Августа 2022 Просмотров 295   КомментариевКомментарии

Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди»

Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі внаслідок удару безпілотника.

аль-Завахірі було вбито за допомогою безпілотника

Як повідомило CNN, про це заявив президент Джо Байден у понеділок у своєму виступі з Білого дому.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Я санкціонував точний удар, який видалить його з поля бою раз і назавжди», – сказав Байден.

Завахірі, якому щойно виповнився 71 рік, залишався видимим міжнародним символом групи через 11 років після того, як США вбили Усаму бен Ладена.

За словами Байдена, Завахірі ховався у центрі Кабула, де перебував зі своєю родиною. По лідеру терористів було завдано «точного індивідуального авіаудару» з використанням двох ракет Hellfire о 21:48 за східним часом у суботу.

«Тепер справедливість перемогла, і цього лідера терористів більше немає. Людям у всьому світі більше не потрібно боятися злісного та рішучого вбивці», – сказав Байден.

За словами американського чиновника, високопоставлені таліби Хаккані знали про присутність Завахірі в цьому районі, що є «явним порушенням Дохинської угоди», і навіть зробили кроки, щоб приховати його присутність після успішного удару, обмеживши доступ до будинку та швидко переселивши членів його родини. США не попередили представників талібів перед суботнім ударом.

Тэги: США
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.08.2022 07:57
США закликали Китай не перетворювати візит Пелосі на Тайвань на «кризу»
ТОР
01.08.2022 18:30
Пелосі завтра відвідає Тайвань: з’явилися подробиці
ТОР
01.08.2022 13:08
США перекидають до Тайваню додаткові сили на тлі можливого візиту Пелосі
blog comments powered by Disqus
Как Интер во второй раз выиграл Лигу Чемпионов

13:47  Світ

Выход Интера в финал Лиги Чемпионов 1971/1972

13:45  Світ

Хочешь стабильно зарабатывать в интернете – ищи букмекерские партнерки на 1xBet

13:43  Світ

Виктор Коваленко — полноценный игрок ФК “Специя”

13:39  Україна

Мінкульт назвав ТОП-10 “російських” назв вулиць, які варто перейменувати

13:13  Україна

Єрмак: Війну треба закінчити до зими, інакше – глухий кут

12:53  Україна

У Санкт-Петербурзі на верфі потужно спалахнув недобудований траулер. Відео

12:35  Світ

Обов’язкова евакуація в Донецькій області: прибув перший потяг

12:06  Україна

Китай підтвердив рішучість жорстко відповісти на візит Пелосі до Тайваню

10:45  Світ

Росія піде відвойовувати: Медведєв назвав Грузію та Казахстан штучними державами

09:54  Світ

Росіяни наступають на Бахмут та несуть великі втрати

08:45  Україна

Німеччина передає Україні новітню зброю, якої ще немає у Бундесверу

08:22  Світ

США закликали Китай не перетворювати візит Пелосі на Тайвань на «кризу»

07:57  Світ

На світанку росіяни обстріляли Миколаїв: є постраждалі

07:09  Україна

Росія зупиняє наступ на Слов’янськ та перекидає війська на Запоріжжя

06:59  Світ

Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди»

06:19  Світ

Кім Чен Ин готується до нового ядерного випробування

20:05  Світ

Росія піде відвойовувати: Медведєв назвав Грузію та Казахстан штучними державами

09:54 Світ

У Москві п’яний божевільний затопив найбільший православний храм Росії

15:29 Світ

У Росії вигадали показувати голлівудські фільми як «закордонні відеоматеріали»

11:54 Світ

Пелосі може схитрувати для візиту на Тайвань: Китай зробив останнє попередження

11:43 Світ

Окупанти показали, як працює поромна переправа біля Антонівського мосту

08:42 Україна

В НАТО заявили про готовність втрутитися в конфлікт Косово та Сербії

06:55 Світ

У Каховці підірвали авто кримінального авторитета – колаборанта Єфіма

19:42 Україна

Окупанти ремонтують Антонівський міст аеродромними плитами

18:44 Україна

З’явилося відео підриву авто з поліцейськими-колаборантами в Херсоні

17:13 Україна

З-під Запоріжжя росіяни масово вивозять особовий склад після ударів ЗСУ

14:14 Україна