Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі внаслідок удару безпілотника.

аль-Завахірі було вбито за допомогою безпілотника



Як повідомило CNN, про це заявив президент Джо Байден у понеділок у своєму виступі з Білого дому.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Я санкціонував точний удар, який видалить його з поля бою раз і назавжди», – сказав Байден.

Завахірі, якому щойно виповнився 71 рік, залишався видимим міжнародним символом групи через 11 років після того, як США вбили Усаму бен Ладена.

За словами Байдена, Завахірі ховався у центрі Кабула, де перебував зі своєю родиною. По лідеру терористів було завдано «точного індивідуального авіаудару» з використанням двох ракет Hellfire о 21:48 за східним часом у суботу.

«Тепер справедливість перемогла, і цього лідера терористів більше немає. Людям у всьому світі більше не потрібно боятися злісного та рішучого вбивці», – сказав Байден.

За словами американського чиновника, високопоставлені таліби Хаккані знали про присутність Завахірі в цьому районі, що є «явним порушенням Дохинської угоди», і навіть зробили кроки, щоб приховати його присутність після успішного удару, обмеживши доступ до будинку та швидко переселивши членів його родини. США не попередили представників талібів перед суботнім ударом.

Тэги: США