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07:57 02 Августа 2022 Просмотров 95   КомментариевКомментарии

США закликали Китай не перетворювати візит Пелосі на Тайвань на «кризу»

Сполучені Штати попередили Китай у понеділок, щоб він не відповідав на очікувану поїздку на Тайвань спікера Ненсі Пелосі військовими провокаціями.

Ситуація навколо візиту Пелосі на Тайвань стає дедалі напружнішою

Про це написала New York Times.

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Через зростання напруженості напередодні очікуваного прибуття Пелосі до Тайбея Білий дім висловив стурбованість тим, що Китай може запустити ракети до Тайванської протоки, відправити військові літаки до зони протиповітряної оборони Тайваню або організувати великомасштабні військово-морські чи повітряні дії.

«У Пекіна немає причин перетворювати потенційний візит відповідно до давньої політики США на якусь кризу чи конфлікт або використовувати його як привід для збільшення агресивної військової активності в Тайванській протоці або навколо неї», — заявив журналістам представник Ради національної безпеки Джон Ф. Кірбі.

Він також додав, що дії США не є загрозливими, а візит Пелосі до Тайваню не змінить статус-кво.

Тэги: США, Китай, тайвань
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