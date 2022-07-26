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08:22 02 Августа 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Німеччина передає Україні новітню зброю, якої ще немає у Бундесверу

Німеччина передає Україні боєприпаси та зброю, яка настільки нова, що ще не надійшла на озброєння Бундесверу.

Шольц розповів про німецьку допомогу Україні

Про це в інтерв’ю Globe and Mail розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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За його словами, Німеччина постачає в Україну зброю та боєприпаси з перших днів російського вторгнення.

«Це повний розворот від залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини – заборони експорту зброї до кризових зон», – підкреслив канцлер.

Він також перерахував види озброєння, переданого Україні: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів та нелетальна допомога.

Потім перейшли до більш складних та високоцінних систем.

Йдеться про самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні радари.

«Деякі з цих систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не стали на озброєння Бундесверу», – пояснив Шольц.

Також він додав, що нове озброєння передбачає навчання українських екіпажів, яке Німеччина також забезпечує.

“Поки ми розмовляємо, українці навчаються на новому та складнішому обладнанні в кількох місцях у Німеччині. І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки потрібно”, – сказав канцлер.

Тэги: Германия, Олаф Шольц, Німеччина
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