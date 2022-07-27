Росіяни наступають на Бахмут та несуть великі втрати

Російські війська на Донбасі зосередили основні сили на Бахмутському напрямку.

У росіян значні втрати, але вони вперто атакують



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, у росіян порушений морально-психологічний стан, через те, що їхній наступ не має очікуваного успіху.

“Із отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер і важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як от вчора у Первомайську. Чи знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім цього, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх чисельних атак”, – розповів Гайдай.

Також він уточнив, що за 1 серпня ворогом нанесені два потужних ракетних удари – загалом випущено вісім ракет. Ще зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах.

Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі гатили з мінометів, залучали танки.

Голова ОВА також розповів, що після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ. За минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти.

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