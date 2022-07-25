Обов’язкова евакуація в Донецькій області: прибув перший потяг

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов’язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.

На Донеччині почалася обов'язкова евакуація



Про це повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук.

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За її словами, перший потяг прибув сьогодні вранці до Кропивницького.

“Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли», – розповіда Верещук.

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