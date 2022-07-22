Єрмак: Війну треба закінчити до зими, інакше – глухий кут

Росія зацікавлена ​​у затягуванні війни, наступні місяці будуть вирішальними.

Єрмак розповів про цілі України у війні з Росією



На цьому наголосив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю японській телекомпанії NHK.

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«Якщо бойові дії в цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче і важче. Ми зосередимо наші обговорення на тому, щоб вжити всіх можливих заходів, аби вийти з глухого кута до того, як цей час настане», – сказав він.

Також Єрмак зазначив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою.

Наразі, за його словами, українські війська посилюють контратаки на півдні, їхня мета — відвоювати 100 відсотків території, захопленої Росією.

«У цій війні ми ніколи не підемо на поступки у плані нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету», – сказав Єрмак.

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