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12:53 02 Августа 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Єрмак: Війну треба закінчити до зими, інакше – глухий кут

Росія зацікавлена ​​у затягуванні війни, наступні місяці будуть вирішальними.

Єрмак розповів про цілі України у війні з Росією

На цьому наголосив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю японській телекомпанії NHK.

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«Якщо бойові дії в цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче і важче. Ми зосередимо наші обговорення на тому, щоб вжити всіх можливих заходів, аби вийти з глухого кута до того, як цей час настане», – сказав він.

Також Єрмак зазначив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою.

Наразі, за його словами, українські війська посилюють контратаки на півдні, їхня мета — відвоювати 100 відсотків території, захопленої Росією.

«У цій війні ми ніколи не підемо на поступки у плані нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету», – сказав Єрмак.

Тэги: Андрей Ермак, Андрій Єрмак
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