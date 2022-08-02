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13:13 02 Августа 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Мінкульт назвав ТОП-10 “російських” назв вулиць, які варто перейменувати

Експертна рада Мінкульту визначила список 10 найбільш поширених «російських» назв міських та сільських об’єктів, які варто перейменовувати в першу чергу.

Більшість російських діячів у назвах вулиць не мають до України жодного стосунку.

Цей список наведено на сайті міністерства.

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Зазначено, що експертна рада підтримує рішення органів місцевого самоврядування з перейменування топонімів, які пов’язані з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та радянськими ідеологемами.

Експерти звернули увагу на те, що значна кількість власних назв, що позначають вулиці, площі, проспекти тощо пов’язана з росіянами, чиї життя та діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, та у більшості випадків не які навіть не народилися тут.

До ТОП-10 найчастіше вживаних топонімів входять:

  1. Юрій Гагарін;

  2. Олександр Пушкін;

  3. Іван Мічурін;

  4. Валерій Чкалов;

  5. Максим Горький;

  6. Юрій Лермонтов;

  7. Олександр Суворов;

  8. Володимир Маяковський;

  9. Олександр Матросов;

  10. Володимир Комаров.

«В умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого «руского міра», зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

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