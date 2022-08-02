Мінкульт назвав ТОП-10 “російських” назв вулиць, які варто перейменувати

Експертна рада Мінкульту визначила список 10 найбільш поширених «російських» назв міських та сільських об’єктів, які варто перейменовувати в першу чергу.

Більшість російських діячів у назвах вулиць не мають до України жодного стосунку.



Цей список наведено на сайті міністерства.

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Зазначено, що експертна рада підтримує рішення органів місцевого самоврядування з перейменування топонімів, які пов’язані з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та радянськими ідеологемами.

Експерти звернули увагу на те, що значна кількість власних назв, що позначають вулиці, площі, проспекти тощо пов’язана з росіянами, чиї життя та діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, та у більшості випадків не які навіть не народилися тут.

До ТОП-10 найчастіше вживаних топонімів входять:

Юрій Гагарін; Олександр Пушкін; Іван Мічурін; Валерій Чкалов; Максим Горький; Юрій Лермонтов; Олександр Суворов; Володимир Маяковський; Олександр Матросов; Володимир Комаров.

«В умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого «руского міра», зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.