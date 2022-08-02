Виктор Коваленко — полноценный игрок ФК “Специя”

Стало известно, что клуб “Специя” решил оформить полноценный трансфер украинскому полузащитнику.

“Специя” — это итальянский футбольный клуб, выступающий в Серии А и Кубке Италии. Матч первого раунда Кубка против команды “Комо” состоится уже шестого августа. Спортивные эксперты бк 888 оценивают вероятность победы ФК “Специя” в 60%. Данная бк, в которой можно найти прогнозы и на другие поединки Кубка Италии, дарит бонусы новым пользователям. Узнать о фрибете 888 можно по ссылке.

Виктор Коваленко, 26-летний футболист, зимой 2021 года перешел в клуб “Аталанта” из донецкого “Шахтера”. Однако его вскоре отправили в клуб “Специя” на правах аренды, где он смог раскрыть свой потенциал.

За прошлый сезон, проведенный в ФК “Специя”, Виктор принял участие в 26 матчах, забил один гол и оформил четыре результативные передачи.

Известно, что сперва клуб “Специя” планировал продлить контракт на аренду, но затем решил окончательно выкупить футболиста из ФК “Аталанта”.

Члены обоих клубов уже согласовали все детали сделки. Известно, что трансфер Виктора Коваленко обойдется клубу “Специя” в два миллиона евро. Контракт с украинским футболистом будет действителен в течение трех лет.