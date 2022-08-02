Выход Интера в финал Лиги Чемпионов 1971/1972

Итальянский «Интер» в начале семидесятых годов прошлого столетия вышел на свой очередной пик.

Итальянский «Интер» в начале семидесятых годов прошлого столетия вышел на свой очередной пик. В этот период им удалось выиграть Серию А и выйти в финал Лиги Чемпионов. В 1964 и 1965 годах команда становилась победителем ЛЧ, поэтому были большие надежды на очередной трофей. Тем ни менее они уступили «Аяксу» в финале и в следующий раз стали чемпионами аж в 2010 году. А сможет ли «Интер» повторить этот успех в следующем сезоне – делайте на это ставки в БК https://1x-bet-uz.com по лучшим коэффициентам.

На пути к финалу «черно-синие» сыграли с такими командами:

АЕК Афины.

«Боруссия» Менхенгладбах.

«Стандард».

«Селтик».

«Аякс».

Путь к решающей игре для «Интера» был достаточно сложный, так как ни в одной из игр они не показали явное превосходство над оппонентом. Тем ни менее миланцы дошли до финала, что являлось хорошим достижением. А если вас интересуют ставки на все вышеупомянутые команды, то переходите в БК 1xBet, где предлагаются сотни вариантов исходов на их матчи.

Как команда дошла до финала

Уже в первом раунде «Интеру» пришлось побороться за выход в следующий этап. Так, соперником стал АЕК Афины – не самый сильный оппонент. «Черно-синие» понимали это поэтому сделали все необходимое чтобы решить вопрос с победой уже в первой игре – переиграли соперника со счетом 4:1. Казалось, греческий клуб уже не сможет ничего противопоставить, но в ответной игре они навязали борьбу и до последнего сражались за выход в следующий раунд. В итоге они выиграли 3:2, но этого не хватило для прохождения во второй раунд. А скачав 1xBet app для вашего смартфона вы сможете делать ставки на такие яркие матчи в любом месте.

Во втором раунде игры с «Боруссией» Мёнхенгладбах прошли спокойнее. В первой встрече «Интер» выиграл с комфортным счетом 4:2, и в ответной закрылся в обороне, сведя счет матча к 0:0. Это позволило перейти в четвертьфинал турнира, где было сложное противостояние со «Стандардом». А чтобы не пропускать такие принципиальные игры, скачайте 1xBet app на ваш смартфон. Но возвращаясь к матчам: первый «Интер» минимально выиграл 1:0, но во втором уступил 2:1. Общий счет двух игр был 2:2 и «черно-синие» прошли дальше только за счет гола на выезде.

Полуфинальная игра против шотландского «Селтика» была самой сложной. Этот клуб регулярно участвовал в ЛЧ и пятью годами ранее выигрывал турнир. В итоге, команды отыграли два матча, но за все четыре тайма не было забито ни одного гола. По правилам, в таком случае разыгрывалась серия пенальти, в которой «Интер» оказался более успешным. А пока мы ждем новые матчи в ЛЧ, переходи в casino 1xBet – играй сейчас на тысячах автоматах.

В финале предстояло сыграть с действующим чемпионом ЛЧ – голландским «Аяксом». Фаворитом считался именно он, однако «Интер» никто не списывал со счетов. Тем не менее итальянцы ничего не смогли противопоставить аяксидам, которые выиграли 2:0 за счет дубля легендарного Йохана Кройфа. Так «Интер» сумел дойти до финала, но в очередной раз потерпел поражение. А чтобы отвлечься от футбола, всегда можно перейти в БК 1xBet casino и сейчас поиграть на автоматах.