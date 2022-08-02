Как Интер во второй раз выиграл Лигу Чемпионов

В первой половине шестидесятых годов ХХ века итальянская футбольная команда Интер демонстрировала высокие результаты в Лиге Чемпионов

В первой половине шестидесятых годов ХХ века итальянская футбольная команда Интер демонстрировала высокие результаты в Лиге Чемпионов. Клуб выиграл чемпионский кубок в сезоне 1963-64, а в следующем розыгрыше 1964-65 “черно-синие” подтвердили звание и стали победителями повторно. Если вы уверены, что Интер сможет повторить такое достижение, регистрируйтесь и делайте ставки на http://1xBet-new.com/ – топовый букмекер гарантирует высокие коэффициенты на все события.

В сезоне 1964-65 Интер пропустил предварительный раунд ЛЧ. На этой стадии отбирались команды для игры в основной сетке чемпионата. Однако итальянцы были действующими чемпионами и по регламенту не участвовали в этом раунде. Букмекерская контора 1xBet live casino предлагает ставить на десятки топовых слотов и другие категории событий в перерыве между футбольными пари.

По ходу турнира “черно-синие” обошли многих соперников. Среди них:

Динамо Бухарест;

Глазго Рейнджерс;

Ливерпуль;

Бенфика.

Со всеми командами, кроме первой, Интер вступал в напряженную борьбу и в целом не считался победителем пары. На 1xBet можно сделать прогноз на современные матчи с участием итальянского клуба.

Путь Интера к чемпионскому титулу

В первом туре соперником итальянцев стала довольно слабая команда – Динамо Бухарест. По итогу двух встреч Интер разгромил соперника со счетом 7:0. Но так же легко пройти четвертьфинал у команды не получилось. “Черно-синие” встретились с уверенным противником – Глазго Рейнджерс. В первом матче итальянцы оформили счет 3:1 в свою пользу, но в ответном минимально уступили 1:0. Тем не менее Интер прошел в полуфинал благодаря общему итогу двух игр 2:3. За подобными матчами многие болельщики следят на 1xBet-new.com/live/ – ставки на спорт лайв онлайн можно делать во время просмотра прямой трансляции.

В полуфинале Интеру так же пришлось нелегко. Они встретились с Ливерпулем и в первой игре громко проиграли 3:1. Шансы на победу в ответном матче были минимальными, но клуб поработал над тактикой, сделал уверенный камбэк и со счетом 3:0 обошли англичан. Итог двух встреч 3:4 позволил Интеру пройти в следующий тур. 1xBet live casino – это букмекерская контора, которая дает ставить на все стадии ЛЧ с выгодными котировками.

В финальном матче “черно-синие” сыграли против Бенфики. Этот матч был очень сложным для Интера, ведь их противник находился в лучшей форме за свою историю. В активе португальцев были неоднократные победы в чемпионате, поэтому они со всех сил боролись за титул. Поэтому матч был напряженным, а оба клуба создали минимум голевых моментов. Судьбу чемпионского титула решил забитый на 42 минуте гол в исполнении Жаира да Косты. Так с минимальным перевесом Интер во второй раз стал победителем ЛЧ. Ставки на спорт лайв онлайн на все будущие матчи турнира можно сделать на 1xBet.