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14:49 02 Августа 2022 Просмотров 2750   КомментариевКомментарии

П’ять місяців жили в покинутому будинку: під Києвом затримали російських вояків

На Київщині затримали шістьох російських солдатів, які кілька місяців жили в покинутому будинку.

Вояки залишились у селі після відступу російської армії з-під Києва

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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У селі Дернівка Броварського району Київщини після звільнення регіону шість російських вояків 5 місяців переховувалися у порожньому будинку.

Тиждень тому ще одного зловили у Баришівському районі – жив в окопі.

Тэги: Киев, Київ
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