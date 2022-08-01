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Главная » Україна » Інциденти
15:05 02 Августа 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Влаштували димову завісу: на Херсонщині окупанти ненароком підірвали свій потяг

На залізничній станції Каланчак окупанти влаштували димову завісу під час разгрузки ешелона з військовою технікою, але щось пішло не так і пролунав вибух.

Вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів прибув 31 липня.

О 8 годині ранку наступного дня росіяни почали його розвантаження.

Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення.

Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся.

Розвідники припустили, що ймовірно вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

Тэги: херсон
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