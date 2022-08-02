Пелосі підлітає до Тайваню: ситуація загострюється з кожною хвилиною

З кожною хвилиною підльоту літака Ненсі Пелосі до Тайваню ситуація навколо її можливого візиту на острів дедалі більше загострюється.

Китайське видання Global Times повідомило, що активність військових посилюють і Китай, і США, і Тайвань.

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Адміністрація морської безпеки китайського Шаньдуна випустила навігаційне попередження, в якому йдеться про те, що порт Вейфан у Бохайському морі вестиме бойову стрілянину з 15:00 до 24:00 3 серпня.

Адміністрація морської безпеки Цинлань провінції Гуандун у Південному Китаї також випустила навігаційне попередження у зв’язку з проведенням військових навчань у деяких частинах Південно-Китайського моря з вівторка до суботи.

Військове командування провінції Фуцзянь, сусіднє з Тайванем, опублікувало у вівторок відео та фотографії про навчання з бойовою стріляниною, метою яких є «перевірка загальної боєздатності у складних умовах».

У ньому йдеться про те, що в навчаннях взяли участь ракетний підрозділ «Мінітмен», зенітно-артилерійський підрозділ, радіолокаційний підрозділ та інші бойові підрозділи, вперше за останні роки.

Посилаючись на анонімне джерело, Reuters повідомило у вівторок, що кілька літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) пролетіли поблизу «серединної лінії» Тайванської протоки. Також тайванські ЗМІ повідомили про два китайські фрегати з керованими ракетами, які пропливли з півночі на південь через води острова Йонагуні, прямуючи на схід від острова Тайвань.

На полкдень вівторка рейси в аеропортах кількох міст провінції Фуцзянь, включаючи Сяминь, Фучжоу і Цюаньчжоу, були частково скасовані.

Публікуючи супутникові знімки, деякі користувачі мережі в Twitter і Weibo повідомили, що китайський авіаносець «Ляонін» залишив східнокитайський «Циндао» 31 липня, прямуючи на південь, а «Шаньдун» залишив південнокитайську «Санья» 1 серпня, прямуючи на північ у напрямку Тайваню.

Тим часом американський авіаносець USS Ronald Reagan, який, як повідомляється, супроводжує Пелосі, також наближається до острова Тайвань. Аналітичний центр South China Sea Strategic Situation Probeing Initiative, що базується в Пекіні, заявив, що авіаносна ударна група USS Reagan вже знаходиться в прилеглих водах на схід від каналу Баші, у водах між Філіппінами і островом Тайвань.

Десантний корабель USS Tripoli також знаходиться неподалік японського острова Окінава, а десантний корабель USS America розгорнутий в Сасебо, Японія.

ЗМІ зазначили, що ВПС США направили два HC-130J Combat King II на Окінаву з Анкоріджу разом із кількома KC-135 Stratotankers.

Влада Тайваню також готується до потенційної кризи, викликаної візитом Пелосі. Місцеві ЗМІ Тайваня повідомили у вівторок, що військові острова заступили до 3-денного спеціального «періоду посиленої бойової підготовки» з ранку вівторка до полудня 4 серпня.

Військові Тайваню також направили вісім винищувачів серії Mirage на базу ВПС у Тайдуні, збільшивши загальну кількість Mirage із 4 до 12 на базі. Крім того, на базу Цзяї направили гелікоптери повітряно-рятувальної групи, що отримала назву «чайки», дислокованої в Тайдуні.

Нагадаємо, тайванські ЗМІ у понеділок повідомили, що Пелосі, як очікується, приземлиться у Тайбеї у вівторок увечері та залишиться там на ніч у готелі Grand Hyatt у районі Синьї. CNN також опублікував аналогічну інформацію, заявивши, що «Пелосі, як очікується, відвідає Тайвань у рамках свого туру Азією».

Тэги: США, Китай, тайвань