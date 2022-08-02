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17:45 02 Августа 2022 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Літак Пелосі приземлився в Тайвані

Літак спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приземлився у тайбейському аеропорту Суншань.

Літак Пелосі сів в аеропорті Тайбея

Літак Пелосі після входження до зони дії ППО Тайваню взяли під супровід тайванські винищувачі.

Також тайванський аеропорт «Суншань» зняв маскувальні чохли з зенітних гармат.

Йдеться про двоствольні артилерійські установки класу «земля – повітря» калібром 35 мм. Вони використовуються для боротьби з безпілотниками або боєприпасами, що барражують. Знаряддя встановлені поруч із злітно-посадковою смугою. У стан готовності також було переведено системи радіолокації.

Водночас Китай закрив для цивільних літаків повітряний простір країни в напрямку острова Тайвань.

Також центральне телебачення Китаю повідомило, що винищувачі Су-35 направлені до Тайванської протоки.

У свою чергу, десятки винищувачів ВПС США було піднято з баз у Японії — летять у бік Тайваню.

Літак Пелосі в аеропорті Тайбея

Літак Пелосі в аеропорті Тайбея

Для забезпечення безпеки та регулювання дорожнього руху під час переміщення кортежу задіяно щонайменше 300 співробітників правоохоронних органів.

Пелосі, як очікується, зупиниться в готелі Grand Hyatt Taipei. Там до її візиту вже все готове.

Готель розташований у центрі ділового, торгового та розважального району Тайбея.

Місцеві жителі кажуть, що в готелі мешкають примари, оскільки він був побудований на землі в’язниці, де страчено багато ув’язнених.

Тэги: США, Китай, тайвань
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