Літак Пелосі приземлився в Тайвані
Літак спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приземлився у тайбейському аеропорту Суншань.
Літак Пелосі після входження до зони дії ППО Тайваню взяли під супровід тайванські винищувачі.
Також тайванський аеропорт «Суншань» зняв маскувальні чохли з зенітних гармат.
Йдеться про двоствольні артилерійські установки класу «земля – повітря» калібром 35 мм. Вони використовуються для боротьби з безпілотниками або боєприпасами, що барражують. Знаряддя встановлені поруч із злітно-посадковою смугою. У стан готовності також було переведено системи радіолокації.
Водночас Китай закрив для цивільних літаків повітряний простір країни в напрямку острова Тайвань.
Також центральне телебачення Китаю повідомило, що винищувачі Су-35 направлені до Тайванської протоки.
У свою чергу, десятки винищувачів ВПС США було піднято з баз у Японії — летять у бік Тайваню.
Для забезпечення безпеки та регулювання дорожнього руху під час переміщення кортежу задіяно щонайменше 300 співробітників правоохоронних органів.
Пелосі, як очікується, зупиниться в готелі Grand Hyatt Taipei. Там до її візиту вже все готове.
Готель розташований у центрі ділового, торгового та розважального району Тайбея.
Місцеві жителі кажуть, що в готелі мешкають примари, оскільки він був побудований на землі в’язниці, де страчено багато ув’язнених.