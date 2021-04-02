Азербайджан стягує війська до Нагірного Карабаху: на кордоні лунали вибухи

Міноборони Азербайджану повідомило про обстріли з території Нагірного Карабаху, а невизнана республіка звинуватила у провокаціях Баку.

Між Аєрбайджаном та Нагірним Карабахом знову неспокійно



Вірменські ЗМІ повідомили, що збройні сили Азербайджану почали активно перекидати техніку та озброєння поблизу лінії зіткнення у Нагірному Карабаху.

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Як повідомило видання «Кавказский узел«, Міноборони Азербайджану 31 липня заявило про обстріл азербайджанських позицій біля села Аміранлар Ходжавендського з території, де розміщено російські війська.

«Прес-служба Міноборони» Нагірного Карабаху 1 серпня повідомила, що з 09:00 ранку на деяких ділянках північно-західної прикордонної зони азербайджанські сили нібито вдалися до провокацій, намагаючись перейти лінію зіткнення.

«З вірменської сторони втрат немає. Ситуація залишається напруженою. Детальну інформацію про те, що сталося, було надано командуванню російських миротворчих сил», – сказано в повідомленні «міноборони».

У свою чергу, Міністерство оборони Азербайджану інформацію про інцидент відкинуло. В офіційній заяві військового відомства йдеться, що вірменська сторона навмисне поширює недостовірну та провокаційну інформацію з метою ввести спільноту в оману.

Тэги: Азербайджан, Нагорный Карабах, Нагірний Карабах