НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
17:09 02 Августа 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Азербайджан стягує війська до Нагірного Карабаху: на кордоні лунали вибухи

Міноборони Азербайджану повідомило про обстріли з території Нагірного Карабаху, а невизнана республіка звинуватила у провокаціях Баку.

Між Аєрбайджаном та Нагірним Карабахом знову неспокійно

Вірменські ЗМІ повідомили, що збройні сили Азербайджану почали активно перекидати техніку та озброєння поблизу лінії зіткнення у Нагірному Карабаху.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Як повідомило видання «Кавказский узел«, Міноборони Азербайджану 31 липня заявило про обстріл азербайджанських позицій біля села Аміранлар Ходжавендського з території, де розміщено російські війська.

«Прес-служба Міноборони» Нагірного Карабаху 1 серпня повідомила, що з 09:00 ранку на деяких ділянках північно-західної прикордонної зони азербайджанські сили нібито вдалися до провокацій, намагаючись перейти лінію зіткнення.

«З вірменської сторони втрат немає. Ситуація залишається напруженою. Детальну інформацію про те, що сталося, було надано командуванню російських миротворчих сил», – сказано в повідомленні «міноборони».

У свою чергу, Міністерство оборони Азербайджану інформацію про інцидент відкинуло. В офіційній заяві військового відомства йдеться, що вірменська сторона навмисне поширює недостовірну та провокаційну інформацію з метою ввести спільноту в оману.

Тэги: Азербайджан, Нагорный Карабах, Нагірний Карабах
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.04.2021 03:50
Азербайджан пожаловался в ФИФА из-за флага Нагорного Карабаха
ТОР
12.11.2020 08:10
Алиев объявил о победе в «отечественной войне» за Карабах
ТОР
28.10.2020 07:58
В Азербайджане заявили о ликвидации министра обороны Нагорного Карабаха
blog comments powered by Disqus
П’ять місяців жили в покинутому будинку: під Києвом затримали російських вояків

14:49 Україна

Китай підтвердив рішучість жорстко відповісти на візит Пелосі до Тайваню

10:45 Світ

Росія піде відвойовувати: Медведєв назвав Грузію та Казахстан штучними державами

09:54 Світ

Пелосі завтра відвідає Тайвань: з’явилися подробиці

18:30 Світ

У Москві п’яний божевільний затопив найбільший православний храм Росії

15:29 Світ

США перекидають до Тайваню додаткові сили на тлі можливого візиту Пелосі

13:08 Світ

У Росії вигадали показувати голлівудські фільми як «закордонні відеоматеріали»

11:54 Світ

Пелосі може схитрувати для візиту на Тайвань: Китай зробив останнє попередження

11:43 Світ

Окупанти показали, як працює поромна переправа біля Антонівського мосту

08:42 Україна

В НАТО заявили про готовність втрутитися в конфлікт Косово та Сербії

06:55 Світ