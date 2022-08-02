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19:05 02 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МЗС Китаю пообіцяв рішучу відповідь на візит Пелосі: наслідки понесуть США

Офіційний Пекін назвав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню «серйозним порушенням принципу «одного Китаю».

Пекін зробив ще одну гучну заяву з приводу візиту Пелосі, і все...

Про це йдеться в заяві МЗС країни, що оприлюднило Сіньхуа.

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Крім того, там зазначено, что вчинок Пелосі «серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо «незалежності Тайваню».

«Китай рішуче виступає проти і суворо засуджує це, а також вчинив серйозний демарш і рішучий протест Сполученим Штатам», – йдеться в заяві.

В МЗС нагадали, що Тайвань є «невід’ємною частиною території Китаю, а уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай».

«Китай однозначно вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Усі наслідки, що випливають з цього, повинні нести США та сепаратистські сили «незалежності Тайваню», – додають в МЗС КНР.

Водночас пресслужба Пелосі заявила, що її візит «жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів», яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року і спільними комюніке США та Китаю.

Тэги: США, Китай, тайвань
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