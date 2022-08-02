Росіяни під ранок обстріляли Миколаїв

Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку.

В одному з районів міста виникла пожежа



Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також інформацію підтвердив мер Олександр Сєнкевич.

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За його словами, в місті є прильоти.

В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.

Працюють рятувальні служби.

Офіційної інформації щодо можливих жертв поки немає.

Мiсцевi мешканцi стверджують, що працювала ППО та сбила одну чи дві ворожі ракети.

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Тэги: Николаев, Миколаїв