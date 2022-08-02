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06:23 03 Августа 2022 39 Комментарии
Росіяни під ранок обстріляли Миколаїв
Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку.
В одному з районів міста виникла пожежа
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також інформацію підтвердив мер Олександр Сєнкевич.
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За його словами, в місті є прильоти.
В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.
Працюють рятувальні служби.
Офіційної інформації щодо можливих жертв поки немає.
Мiсцевi мешканцi стверджують, що працювала ППО та сбила одну чи дві ворожі ракети.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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