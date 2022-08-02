НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
06:23 03 Августа 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Росіяни під ранок обстріляли Миколаїв

Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку.

В одному з районів міста виникла пожежа

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також інформацію підтвердив мер Олександр Сєнкевич.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, в місті є прильоти.

В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.

Працюють рятувальні служби.

Офіційної інформації щодо можливих жертв поки немає.

Мiсцевi мешканцi стверджують, що працювала ППО та сбила одну чи дві ворожі ракети.

Тэги: Николаев, Миколаїв
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.08.2022 07:09
На світанку росіяни обстріляли Миколаїв: є постраждалі
ТОР
31.07.2022 09:41
В результаті обстрілу Миколаїва загинули Олексій Вадатурський та його дружин
ТОР
31.07.2022 06:42
Найсильніший обстріл за весь час: окупанти двічі за ніч били по Миколаїву
blog comments powered by Disqus
Пелосі розпочала офіційні зустрічі на Тайвані після нічної китайської канонади

06:33 Світ

У Чорнобаївці на Херсонщині знову вибухи та дим

19:17 Україна

П’ять місяців жили в покинутому будинку: під Києвом затримали російських вояків

14:49 Україна

Китай підтвердив рішучість жорстко відповісти на візит Пелосі до Тайваню

10:45 Світ

Росія піде відвойовувати: Медведєв назвав Грузію та Казахстан штучними державами

09:54 Світ

Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди»

06:19 Світ

Пелосі завтра відвідає Тайвань: з’явилися подробиці

18:30 Світ

У Москві п’яний божевільний затопив найбільший православний храм Росії

15:29 Світ

США перекидають до Тайваню додаткові сили на тлі можливого візиту Пелосі

13:08 Світ

У Росії вигадали показувати голлівудські фільми як «закордонні відеоматеріали»

11:54 Світ

Пелосі може схитрувати для візиту на Тайвань: Китай зробив останнє попередження

11:43 Світ