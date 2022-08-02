Росіяни створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку: готують контрнаступ

Російські війська почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

Росіяни готують контрнаступ на Херссонщині



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Там вважають, що цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Крім того зазначається, що ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

По рубежу Сухий Ставок – Білогірка противник спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав. З втратами відійшов.

Але протягом дня наніс два авіаційних та два ракетних удари по позиціях українських захисників.

Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню «Смерч».

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