НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
06:44 03 Августа 2022 Просмотров 256   КомментариевКомментарии

Росіяни створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку: готують контрнаступ

Російські війська почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

Росіяни готують контрнаступ на Херссонщині

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там вважають, що цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Крім того зазначається, що ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

По рубежу Сухий Ставок – Білогірка противник спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав. З втратами відійшов.

Але протягом дня наніс два авіаційних та два ракетних удари по позиціях українських захисників.

Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню «Смерч».

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.08.2022 19:17
У Чорнобаївці на Херсонщині знову вибухи та дим
ТОР
02.08.2022 15:05
Влаштували димову завісу: на Херсонщині окупанти ненароком підірвали свій потяг
ТОР
01.08.2022 08:42
Окупанти показали, як працює поромна переправа біля Антонівського мосту
blog comments powered by Disqus
Пелосі розпочала офіційні зустрічі на Тайвані після нічної китайської канонади

06:33 Світ

У Чорнобаївці на Херсонщині знову вибухи та дим

19:17 Україна

П’ять місяців жили в покинутому будинку: під Києвом затримали російських вояків

14:49 Україна

Китай підтвердив рішучість жорстко відповісти на візит Пелосі до Тайваню

10:45 Світ

Росія піде відвойовувати: Медведєв назвав Грузію та Казахстан штучними державами

09:54 Світ

Сполучені Штати знищили лідера «Аль-Каїди»

06:19 Світ

Пелосі завтра відвідає Тайвань: з’явилися подробиці

18:30 Світ

У Москві п’яний божевільний затопив найбільший православний храм Росії

15:29 Світ

США перекидають до Тайваню додаткові сили на тлі можливого візиту Пелосі

13:08 Світ

У Росії вигадали показувати голлівудські фільми як «закордонні відеоматеріали»

11:54 Світ

Пелосі може схитрувати для візиту на Тайвань: Китай зробив останнє попередження

11:43 Світ