Окупанти почали активно застосовувати авіацію, щоб скувати ЗСУ

Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію.

Окупанти все частіше застосовують авіацію



Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини.

Також, за словами Гайдая, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін.

Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти.

Крім того, на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону.

Шість разів ворогом використані реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети.

Голова ОВА додав, що основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.