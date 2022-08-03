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09:27 03 Августа 2022 1 Комментарии
Пентагон спростував заяви Шойгу щодо знищення Himars
Пентагон спростував твердження Росії про те, що їхня армія знищила шість ракетних комплексів HIMARS американського виробництва від початку конфлікту в Україні.
Всі українські Himars воюють на свої місцях, але де вони - ніхто не знає
Про це повідомило Reuters.
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у вівторок, що російська армія знищила 33 гаубиці M777 та шість пускових установок HIMARS.
«Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову свідомо хибні», – сказав Тодд Бреассел, виконуючий обов’язки прес-секретаря Пентагону.
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