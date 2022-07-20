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10:20 03 Августа 2022 Просмотров 104   КомментариевКомментарии

У Великобританії перенесли голосування за нового прем’єра

У Великобританії відклали на півтора тижні початок поштового голосування за вибір нового прем’єр-міністра серед членів Консервативної партії через ризик хакерського злому бюлетенів.

У Великобританії відклали голосування за прем'єра

Про це повідомило The Telegraph.

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Про можливе втручання хакерів попередив британський центр урядового зв’язку (GCHQ), який відповідає за інформаційний захист уряду і збройних сил країни.

За його повідомленням, хакери можуть втрутитися в голосування і змінити його результати.

Також саме через хакерську небезпеку біло змінено процедуру голосування.

Таким чином, Консервативна партія змушена скасувати початкові плани, що дозволяють змінювати свій вибір в процесі голосування. Тепер унікальний код кожного члена партії буде деактивовано відразу після того, як він віддасть свій голос, тобто рішення не можна буде змінити.

Наразі бюлетені для голосування поштою, які повинні були почати надходити членам Консервативної партії з понеділка, ще не відправлені.

Тэги: Великобритания, Великобританія
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