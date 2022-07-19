Ексгенпрокурор України Венедиктова стала послом у Швейцарії

Колишня генпрокурорка Ірина Венедиктова стала послом України у Швейцарії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив в інтерв’ю Укрінформу, що підписав подання президенту Володимиру Зеленському на призначення Венедиктової послом України у Швейцарії.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, вона може проявити себе на міжнародному треку.

«Так, я підписав подання на призначення пані Венедиктової послом у Швейцарії», – сказав Кулеба.

Глава МЗС розповів, що ця ідея народилася «у кількох кількох людей — сиділи, обговорювали і було знайдено таку опцію».

Як повідомляли Vlasti, після звільнення Венедиктової з посади генпрокурора голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що її можуть призначити на дипломатичну посаду.

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