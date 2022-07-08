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13:39 03 Августа 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

В Кремлі знов заявили про готовність до мирної угоди з Україною

Росія готова вирішувати питання довкола України дипломатичним шляхом, але на своїх умовах.

Песков зов висловився щодо миру з Україною

Як повідомило Известия, про це 3 серпня заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера щодо бажання Росії врегулювати конфлікт шляхом переговорів.

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“Росія була і залишається готовою до вирішення української проблеми дипломатичним шляхом на своїх умовах. Ці умови були узгоджені у Стамбулі обома сторонами. Після цього українська сторона відмовилася від погодження та пішла з переговорного треку. Росія готова, наші умови чудово відомі українській стороні. Так чи інакше вони будуть забезпечені», – сказав він.

Пєсков додав, що Шредер не виявляв бажання бути посередником у вирішенні питання навколо України дипломатичним шляхом.

Тэги: Дмитрий Песков, Дмитро Пєсков
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