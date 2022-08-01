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13:54 03 Августа 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Суд поновив Віктора Писанка на посаді командира Запорізького військового госпіталю

У Запорізькому адміністративному суді 2 серпня відбулося судове засідання щодо позову Віктора Писанка про визнання протиправним звільнення його з посади командира військового госпіталю.

Писанка поновили на посаді

Про це повідомило Суспільне з посиланням на власного кореспондента в Запоріжжі.

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За результатами засідання, суд ухвалив вирок — частково задовольнити позов та негайно поновити Віктора Писанка на посаді, але без задоволення матеріального відшкодування.

Одразу після засідання колеги Віктора Писанка зателефонували йому, аби повідомити про рішення суду.

«Треба дочекатися офіційного документа. Але я задоволений. Вперше за багато днів я розумію, що правосуддя працює», — сказав Писанко.

Представник відповідача в суді від Командування Медичних сил Збройних сил України у коментарі Суспільному повідомив про наміри подавати апеляцію.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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