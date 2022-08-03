Китайські військові навчання вторглися на територію Тайваню

Китайські військові навчання поблизу Тайваню вторглися на його територію і загрожують блокадою його морського та повітряного простору

Китай лякає Тайвань військовими навчаннями



Як повідомило Sky News, про це заявило міністерство оборони Тайваня.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Навчання військово-морських і військово-повітряних сил Китаю розглядаються як пряма відповідь на 24-годинний візит до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай порушив правила ООН і буде протидіяти будь-яким вторгненням на свою територію.

Зазначається, що навчання з бойовими стрільбами в морському та повітряному просторі навколо Тайваню «ставлять під загрозу міжнародні судноплавні шляхи, є викликом міжнародному порядку, підривають статус-кво в Тайванській протоці та ставлять під загрозу територію».

Тайвань, один із найбільших світових трейдерів, попросив кораблі знайти альтернативні маршрути та уникати китайських районів навчань протягом наступних чотирьох днів — з полудня четверга до того самого часу неділі.

Тэги: Китай, тайвань