Китайські військові навчання вторглися на територію Тайваню
Китайські військові навчання поблизу Тайваню вторглися на його територію і загрожують блокадою його морського та повітряного простору
Як повідомило Sky News, про це заявило міністерство оборони Тайваня.
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Навчання військово-морських і військово-повітряних сил Китаю розглядаються як пряма відповідь на 24-годинний візит до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай порушив правила ООН і буде протидіяти будь-яким вторгненням на свою територію.
Зазначається, що навчання з бойовими стрільбами в морському та повітряному просторі навколо Тайваню «ставлять під загрозу міжнародні судноплавні шляхи, є викликом міжнародному порядку, підривають статус-кво в Тайванській протоці та ставлять під загрозу територію».
Тайвань, один із найбільших світових трейдерів, попросив кораблі знайти альтернативні маршрути та уникати китайських районів навчань протягом наступних чотирьох днів — з полудня четверга до того самого часу неділі.