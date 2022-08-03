У найбільшому православному храмі Росії проведуть концерт «Хіт-парад СРСР»

У Москві в храмі Христа Спасителя – найбільшому православному храмі РФ – відбудеться концерт «Хіт-парад СРСР», який анонсують як «швидкий спосіб перенестися у омріяне минуле».

Храм Христа Спасителя було зруйновано більшовиками на дев'ятому році існування СРСР



Захід анонсували найвідоміші в РФ сервіси з продажу квитків, зокрема Ticketland, Redkassa, «Афіша» та «Яндекс.Афіша».

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Концерт вібудеться 16 вересня у залі церковних соборів храму. На сайтах продажу квитків зазначається, що організатором заходу є ТОВ «Центр розвитку культури».

Радянські пісні Едіти П’єхи, Мусліма Магомаєва, Едуарда Хіля, Йосипа Кобзона виконають учасники проектів «ТенорА XXI століття» та «Vegas», куди входять солісти московських оперних театрів.

На двогодинний концерт пускатимуть глядачів від 6 років.

В описі заходу йдеться:

«А пам’ятаєте, яке раніше морозиво було смачне?»

«А яке кіно вміли знімати…»

«Та й люди тоді були якось добрішими, чуйнішими…»

«Мабуть, немає більш легкого і швидкого способу перенестися назад у омріяне минуле, ніж у черговий раз доторкнутися до його музики, – світлої, проникливої ​​і той, що неймовірно чіпляє», – сказано в анонсі концерту.

Цікаво, що квитки на “Хіт-парад СРСР” купити не можна. На сайтах агрегаторів або немає такої можливості, або повідомляється, що всі квитки розпродані, або, як і на офіційному порталі концертного майданчика, пропонується залишити заявку на покупку.

Судячи з сайту зали церковних соборів, концерт проходить щонайменше вдруге. Захід із такою самою назвою вже відбувався на майданчику 10 червня.

Тэги: Россия, Росія