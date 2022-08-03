На Рівненщині готують евакуацію людей на випадок вторгнення з Білорусі

На Рівненщині підготували план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з території Білорусі.

Рівненщина гтова до евакуації людей



Про це повідомило Суспільне з посиланням на першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Подоліна.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Йдеться про план при найгіршому розвитку подій, уточнили в ОВА. Там зауважили, що деякі моменти ще доробляють.

У процесі підготовки плану евакуації керувалися досвідом представників тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також — рекомендаціями, напрацьованими під час відвідин вже деокупованої Чернігівської області.

”Ми не на хвилину не відкидаємо загрози зі сторони Білорусі. Продовжуємо моніторити ситуацію на кордоні, посилювати систему цивільного захисту, передусім об’єкти укриття. А на випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення”, — зазначив Подолін.

У тергромадах, зокрема, створені евакуаційні пункти. Насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів. У випадку загрози про необхідність евакуації місцевих жителів оперативно проінформують.

Тэги: Рівне