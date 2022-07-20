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20:31 03 Августа 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Українські військові відбили всі ворожі наступи на Піски і Авдіївку

Російські окупанти почали активний наступ зокрема у напрямках Мінеральне – Авдіївка, Спартак – Авдіївка та Донецьк – Піски, однак успіху не мали та вимушені були відійти.

ЗСУ відбили ворожі атаки нанайгарячіших напрямках

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Також на Авдіївському напрямку противник намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка і Василівка – Красногорівка, успіху не мав, відійшов.

Крім того ворог обстріляв із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

На Бахмутському напрямку загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

Українські воїни відбили всі ворожі спроби штурму – завдали окупантам втрат та відкинули їх назад.

Тэги: зсу
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