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Главная » Світ » Політика
10:21 04 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленський закликав Сі Цзіньпіна до прямих переговорів

Президент України Володимир Зеленський закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна до прямих переговорів.

Зеленський хоче переговорити с китайським лідером

Про це написало Bloomberg.

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Там зазначено, що Пекін не відповідав на такі запити з моменту вторгнення Росії в його країну близько п’яти місяців тому.

Востаннє вони спілкувалися рік тому, сказав Зеленський South China Morning Post в інтерв’ю, опублікованому в четвер.

Після вторгнення Росії 24 лютого, за його словами, українська сторона «офіційно попросила про розмову» з Сі, але не отримала відповіді. Такий діалог, додав він, «був би корисним».

Зеленський вважає, що у Китаю  є можливість зіграти позитивну роль у припиненні війни.

«Китай, як велика і потужна країна, міг би поставити Російську Федерацію на певне місце», — сказав він, додавши, що його співвітчизники поділяють фундаментальні цінності з китайцями.

Тэги: Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Сі Цзіньпін
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