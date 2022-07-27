Зеленський закликав Сі Цзіньпіна до прямих переговорів
Президент України Володимир Зеленський закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна до прямих переговорів.
Про це написало Bloomberg.
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Там зазначено, що Пекін не відповідав на такі запити з моменту вторгнення Росії в його країну близько п’яти місяців тому.
Востаннє вони спілкувалися рік тому, сказав Зеленський South China Morning Post в інтерв’ю, опублікованому в четвер.
Після вторгнення Росії 24 лютого, за його словами, українська сторона «офіційно попросила про розмову» з Сі, але не отримала відповіді. Такий діалог, додав він, «був би корисним».
Зеленський вважає, що у Китаю є можливість зіграти позитивну роль у припиненні війни.
«Китай, як велика і потужна країна, міг би поставити Російську Федерацію на певне місце», — сказав він, додавши, що його співвітчизники поділяють фундаментальні цінності з китайцями.