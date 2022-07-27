Зеленський закликав Сі Цзіньпіна до прямих переговорів

Президент України Володимир Зеленський закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна до прямих переговорів.

Зеленський хоче переговорити с китайським лідером



Про це написало Bloomberg.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначено, що Пекін не відповідав на такі запити з моменту вторгнення Росії в його країну близько п’яти місяців тому.

Востаннє вони спілкувалися рік тому, сказав Зеленський South China Morning Post в інтерв’ю, опублікованому в четвер.

Після вторгнення Росії 24 лютого, за його словами, українська сторона «офіційно попросила про розмову» з Сі, але не отримала відповіді. Такий діалог, додав він, «був би корисним».

Зеленський вважає, що у Китаю є можливість зіграти позитивну роль у припиненні війни.

«Китай, як велика і потужна країна, міг би поставити Російську Федерацію на певне місце», — сказав він, додавши, що його співвітчизники поділяють фундаментальні цінності з китайцями.

Тэги: Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Сі Цзіньпін