Главная » Світ » Політика
12:06 04 Августа 2022 0 Комментарии
КНДР заявила про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
КНДР вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у рамках законної процедури за відповідною статтею, визначеною в договорі.
В КНДР назвали володіння ядерною зброєю "правом на самооборону"
Про це повідомив постпред КНДР при ООН під час конференції з питань нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбувається в Нью-Йорку.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За його словами, країна відмовилася виправдовуватися за володіння ядерною зброєю та назвала таке володіння «правом на самооборону».
«Ніхто не має ані права, ані підстав звинувачувати КНДР – країну, що має ядерну зброю і яка не є державою-учасницею (ДНЯЗ), – у реалізації права на самооборону», – йдеться в заяві офіційної особи Північної Кореї.
Тэги: КНДР
Loading...
Новости по теме
ТОРКім Чен Ин готується до нового ядерного випробування
01.08.2022 20:05
ТОРКім Чен Ин заявив про повну готовність до війни з США
28.07.2022 07:26
ТОРУкраїна розриває дипломатичні відносини з КНДР
13.07.2022 19:50