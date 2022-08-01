КНДР заявила про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

КНДР вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у рамках законної процедури за відповідною статтею, визначеною в договорі.

В КНДР назвали володіння ядерною зброєю "правом на самооборону"



Про це повідомив постпред КНДР при ООН під час конференції з питань нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбувається в Нью-Йорку.

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За його словами, країна відмовилася виправдовуватися за володіння ядерною зброєю та назвала таке володіння «правом на самооборону».

«Ніхто не має ані права, ані підстав звинувачувати КНДР – країну, що має ядерну зброю і яка не є державою-учасницею (ДНЯЗ), – у реалізації права на самооборону», – йдеться в заяві офіційної особи Північної Кореї.

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