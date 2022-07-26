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12:44 04 Августа 2022 29 Комментарии
Переговори України з Росією: у Зеленського назвали чотири складові
Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати чотири складові – усі вони стосуються зброї.
Подоляк перелічив чотири складові для переговорів з Кремлем
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
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За його словами, для розмови з Росією потрібно мати правильну переговорну позицію.
“Вона містить чотири прості складові:
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Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.
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ППО/ПРО, щоб захистити міста.
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Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
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Бронетехніка для контрнаступів».
Тэги: офис президента, Михаил Подоляк, Михайло Подоляк, Офіс президента
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