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12:44 04 Августа 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Переговори України з Росією: у Зеленського назвали чотири складові

Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати чотири складові – усі вони стосуються зброї.

Подоляк перелічив чотири складові для переговорів з Кремлем

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, для розмови з Росією потрібно мати правильну переговорну позицію.

“Вона містить чотири прості складові:

  • Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.

  • ППО/ПРО, щоб захистити міста.

  • Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

  • Бронетехніка для контрнаступів».

Тэги: офис президента, Михаил Подоляк, Михайло Подоляк, Офіс президента
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