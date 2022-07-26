Переговори України з Росією: у Зеленського назвали чотири складові

Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати чотири складові – усі вони стосуються зброї.

Подоляк перелічив чотири складові для переговорів з Кремлем



Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, для розмови з Росією потрібно мати правильну переговорну позицію.

“Вона містить чотири прості складові:

Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.

ППО/ПРО, щоб захистити міста.

Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

Бронетехніка для контрнаступів».

Тэги: офис президента, Михаил Подоляк, Михайло Подоляк, Офіс президента