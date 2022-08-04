Російські ЗМІ похвалилися затриманням українського офіцера-шпигуна у Мелітополі: дивне відео
Російські ЗМІ повідомили із посиланням на своє МВС про затримання у Запорізькій області українського офіцера ЗСУ, який нібито відстежував польоти авіації з аеродрому.
Також показано відповідне відео, де російські спецназівці спочатку б’ють кувалдою по дверях у квартиру. Потім на кадрах видно патрони, тротилові шашки, гранати та автомат, які нібито лежали у ліжку.
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Традиційно показали український прапорець у горщику для квітів, безліч нашивок ЗСУ, серед яких – військово-транспортної бригади. З цього можна зробити висновок, що зйомки проходили в Мелітополі, де ця бригада раніше дислокувалася.
Також потім миттю показують протокол огляду місця події, де вказується адреса – Мелітополь, вул.Гвардійська.
Це адреса військового містечка, де мешкали українські льотчики зі своїми сім’ями. Після захоплення Мелітополя цю територію, що прилягає до військового летовища, окупанти щільно зачистили. У містечку не залишилося жодного українця. У відтиснутих квартирах розмістилися російські військові.
Можна припустити, що кіно знімали в одній з таких квартир.
Також у кадр потрапили лейтенантські погони, шкарпетки з написом ЗСУ, якась трава у банку та зошити із записами та схемами снарядів.
Примітно, що самого затриманого не показали взагалі навіть зі спини чи на далекому плані.