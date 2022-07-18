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16:37 04 Августа 2022 58 Комментарии
В окупованому Біловодську партизани розстріляли авто з гауляйтером і його заступницею
В окупованому Біловодську Луганської області невідомі партизани розстріляли авто з призначеним окупантами “мером” і його заступницею, обоє поранені.
Партизани обстріляли авто колаборантів
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Інцидент стався 3 серпня ввечері.
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Окупанти одразу кинулися на пошуки месників, однак так нікого й не знайшли.
“Партизани тримають в напрузі окупантів на загарбаних територіях, ніколи не знаєш, коли і як зустрінеш «добрих людей». всі гауляйтери вже, навіть, своєї тіні бояться”, – резюмував Гайдай.
Тэги: Луганск, Луганськ
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