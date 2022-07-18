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Главная » Україна » Інциденти
16:37 04 Августа 2022 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

В окупованому Біловодську партизани розстріляли авто з гауляйтером і його заступницею

В окупованому Біловодську Луганської області невідомі партизани розстріляли авто з призначеним окупантами “мером” і його заступницею, обоє поранені.

Партизани обстріляли авто колаборантів

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Інцидент стався 3 серпня ввечері.

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Окупанти одразу кинулися на пошуки месників, однак так нікого й не знайшли.

“Партизани тримають в напрузі окупантів на загарбаних територіях, ніколи не знаєш, коли і як зустрінеш «добрих людей». всі гауляйтери вже, навіть,  своєї тіні бояться”, – резюмував Гайдай.

Тэги: Луганск, Луганськ
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