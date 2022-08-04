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17:44 04 Августа 2022 Просмотров 135   КомментариевКомментарии

У Новій Каховці пролунала серія вибухів: кажуть про удари Himars

У районі Нової Каховки по обіді 4 серпня пролунало кілька потужних вибухів, після яких почалася пожежа.

ЗСУ завдали удари по окупантах біля Нової Каховки

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у місцях прильотів здіймається дим.

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За попередньою, але поки не підтвердженою офіційно інформацією, українські військові завдали ударів по військових об’єктах окупантів з РСЗВ Himars.

Тэги: херсон
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