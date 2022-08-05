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07:07 05 Августа 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Україна перехоплює ініціативу і починає формувати хід війни – ISW

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу та змушує Росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети у відповідь на свої контрнаступальні операції.

Ураїна змінює хід війни

Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, росіяни все частіше перекидають особовий склад та техніку в Херсонську та на захід Запорізької області на шкоду своїх зусиль із захоплення Слов’янська та Сіверська, які вони, схоже, залишили.

Окупанти також передислокують військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, до Криму з інших регіонів України. Росіяни раніше відводили або припиняли наступальні операції на Харків і на південному напрямку, щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області, але вони робили це за власною ініціативою, виходячи з пріоритетів їхніх командирів.

Зараз російські сили, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких хочуть зосередити свої зусилля.

Навіть після того, як українські війська відбили спробу Росії захопити Київ на початку війни, росіяни спромоглися вільно зосередити свої операції на сході.

На думку експертів ISW, підготовка України до контрнаступу в Херсоні та початкові операції у рамках цього контрнаступу у поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом, схоже, вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни.

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