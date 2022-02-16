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09:05 05 Августа 2022 28 Комментарии
У Таїланді пожежа у нічному клубі: 13 загиблих
Щонайменше 13 людей загинули та понад 40 отримали поранення внаслідок пожежі в нічному закладі в районі Саттахіп провінції Чонбурі у Таїланді.
Пожежа почалася з даху будівлі
Про це повідомляє The Bangkok Post.
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Внаслідок пожежі загинули дев’ять чоловіків та чотири жінки, 41 особа отримала поранення.
Пожежа у закладі Mountain B pub розпочалася близько 1:00 (21:00 за Київським часом).
За даними низки ЗМІ, серед жертв немає іноземців, усі вони громадяни Таїланду.
На кадрах, якими поділилися клієнти у соціальних мережах, видно, як люди біжать через вхідні двері, коли велике полум’я піднімається з даху будівлі.
Тэги: Таиланд, Таїланд
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