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10:41 05 Августа 2022 86 Комментарии
ЗСУ на Харківщині звільнили Дібрівне і пересунули лінію фронту. Відео
На Ізюмському напрямку бійці 93 бригади Холодний Яр відтіснили російських окупантів за село Дібрівне і пересунули лінію фронту.
Українські захисники вичавили ворога з села
Про це холодноярівці повідомили у Facebook.
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За словами українських захисників, відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку.
Щоправда, перед відходом росіяни рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.
Тэги: Харьков, изюм, Харків, Ізюм
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