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10:41 05 Августа 2022 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

ЗСУ на Харківщині звільнили Дібрівне і пересунули лінію фронту. Відео

На Ізюмському напрямку бійці 93 бригади Холодний Яр відтіснили російських окупантів за село Дібрівне і пересунули лінію фронту.

Українські захисники вичавили ворога з села

Про це холодноярівці повідомили у Facebook.

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За словами українських захисників, відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку.

Щоправда, перед відходом росіяни рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.

Тэги: Харьков, изюм, Харків, Ізюм
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