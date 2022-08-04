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11:52 05 Августа 2022 7 Комментарии
Китай відповів на заклик Зеленського щодо переговорів с Сі Цзіньпіном
У МЗС Китаю відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського організувати розмову із головою КНР Сі Цзіньпіном.
Про це повідомило видання People.cn з посиланням на спікерку МЗС КНР Хуа Чуньїн.
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«Не могли б ви підтвердити, що є якісь плани щодо організації цієї розмови?» – запитали дипломата.
«Китай підтримує тісні зв’язки з Україною та іншими сторонами української кризи», – відповіла дипломат.
Як повідомляли Vlasti, президент України Володимир Зеленський закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна до прямих переговорів.
Тэги: Китай, Сі Цзіньпін
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