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Главная » Світ » Політика
11:52 05 Августа 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Китай відповів на заклик Зеленського щодо переговорів с Сі Цзіньпіном

У МЗС Китаю відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського організувати розмову із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомило видання People.cn з посиланням на спікерку МЗС КНР Хуа Чуньїн.

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«Не могли б ви підтвердити, що є якісь плани щодо організації цієї розмови?» – запитали дипломата.

«Китай підтримує тісні зв’язки з Україною та іншими сторонами української кризи», – відповіла дипломат.

Як повідомляли Vlasti, президент України Володимир Зеленський закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна до прямих переговорів.

Тэги: Китай, Сі Цзіньпін
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