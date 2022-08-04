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Главная » Україна » Суспільство
12:30 05 Августа 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

У Миколаєві ввели комендантську годину до понеділка

У Миколаєві вводять комендантську годину з 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня.

Комендантська година триватиме всі вихідні

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

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«Всіх прошу поставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити покупки на ці два дні», – повідомив він.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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