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12:30 05 Августа 2022 25 Комментарии
У Миколаєві ввели комендантську годину до понеділка
У Миколаєві вводять комендантську годину з 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня.
Комендантська година триватиме всі вихідні
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
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«Всіх прошу поставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити покупки на ці два дні», – повідомив він.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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