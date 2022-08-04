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14:43 05 Августа 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

У Донецьку палає залізничний вокзал. Відео

У Донецьку палає будівля залізничного вокзалу станції «Донецьк».

Пожежа в будівлі донецького вокзалу

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Також у мережі поширюються відео палаючої будівлі.

Т.зв. «мер» міста Олексій Кулемзін у Telegram заявив, що пожежа виникла нібито внаслідок обстрілу ЗСУ.

Тэги: Донецк, Донецьк
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