ЗСУ знищили пункти управління в Чорнобаївці та багато техніки в Олешках
ЗСУ уразили два пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
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Крім того, на Херсонщині українські захисники випалили щонайменше шість російських складів боєприпасів Бериславському і Херсонському районах.
Водночас ЗСУ завдали чотири авіаційні удари по скупченню противника, двох опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.
Крім того, знищені 79 росіян, чотири танки Т-72, дві самохідні гаубиці «Мста-С» та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 – іншої автомобільної техніки.